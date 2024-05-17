Тренер Ювентуса и редактор Tuttosport уже уладили ситуацию, которая произошла после победы туринцев в Кубке

Аллегри и редактор Tuttosport поговорили между собой

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Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго уже уладили ситуацию, которая произошла после победы клуба в Кубке Италии.

"Что касается событий, которые произошли после матча "Аталанта" — "Ювентус" (0:1), тренер Массимилиано Аллегри и редактор Tuttosport уже поговорили друг с другом. Они решили эту досадную ситуацию, в которой оказались", — говорится в совместном заявлении.

Напомним, контракт Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до июня 2025 года.

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