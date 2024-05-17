Девять пилотов получили новые элементы силовых установок

В пятницу в Имоле на машинах девятерых гонщиков поменяли элементы силовой установки.

Шарль Леклер, Логан Сарджент, Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг получили новые двигатели внутреннего сгорания, турбины, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K, выхлопные системы. Новую выхлопную систему получил и Эстебан Окон.

Гонщики RB Даниэль Риккардо и Юки Цунода получили новый накопитель энергии и блоки управляющей электроники. Новые блоки управляющей электроники получили Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Кроме того, Логан Сарджент и Юки Цунода получили новые элементы коробки передач. Все замены в рамках разрешённых, поэтому никто из гонщиков не оштрафован.

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