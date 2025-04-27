Херберт: Пиастри по силам переиграть Ферстаппена

Когда гонщик становится одним из претендентов на чемпионский титул, то чтобы добиться успеха, одного таланта мало – нужна ещё и психологическая стойкость. Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, считает, что Оскар Пиастри отличается отменной психологической подготовкой, и это помогает ему в противостоянии даже с такими мастером, как Макс Ферстаппен.

«Оскар Пиастри демонстрирует, что ему по силам переиграть Макса Ферстаппена, – полагает Херберт. – В этом сезоне его психологическая стойкость, его скорость, стабильность и гоночное мастерство производят сильное впечатление, и при этом он вполне спокойно общается по радио со своим инженером.

Пиастри делает всё, что нужно для победы в чемпионате, и по уровню психологической стойкости не уступает Ферстаппену. Оскар допустил только одну ошибку, но то, что произошло в Мельбурне, объяснялось лишь особыми обстоятельствами: в том конкретном повороте лил дождь, и я думаю, что Оскару в той ситуации просто не повезло.

Но поражают его ментальные способности. Марк Уэббер, его менеджер, отлично поработал – похоже, между ними установилось полное взаимопонимание и уважение, и это помогает Оскару показывать за рулём машины McLaren всё, на что он способен.

Уэббер, когда выступал в Формуле 1, бывал в разных непростых ситуациях и хорошо усвоил, как это важно, чтобы команда была на твоей стороне. Похоже, что в McLaren больше на стороне Пиастри. А Ландо Норрис, к сожалению, допускает слишком много ошибок.

Ярким примером этого стала квалификация в Саудовской Аравии. Ему немного не повезло, но когда ты на такой скорости налетаешь на поребрик, твоя попытка испорчена. Чувствует ли Норрис, что прессинг усиливается? Да, и хотя все гонщики работают в условиях прессинга, некоторые справляются с ним лучше других.

Впрочем, мне кажется, что Ландо ещё вернётся в число фаворитов, потому что показывает отличную скорость…»

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