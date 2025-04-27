Новак Джокович: “Для меня это новая реальность – пытаться выиграть один-два матча, не думая о том, чтобы пройти далеко по сетке”

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое поражение от Маттео Арнальди в матче второго круга “Мастерса” в Мадриде



“Я надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте-Карло. Должен сказать, что для меня это новая реальность – пытаться выиграть один-два матча, не думая о том, чтобы пройти далеко по сетке. Это совсем другое ощущение, чем то, которое я имел за 20 с лишним лет профессиональной карьеры. Так что для меня это своего рода вызов, потому что мне надо психологически переживать такие эмоции на корте, регулярно покидать соревнования на ранних стадиях. Но, знаете, это, видимо, цикл жизни и карьеры, в конце концов это должно было произойти.

Что касается будущего Ролан Гаррос, то сейчас я стараюсь использовать выступления на «мэйджорах» как движущую силу. Очевидно, что турниры Grand Slam, как я уже много раз говорил, являются самыми важными для меня. Это не значит, что я не хочу победить здесь, конечно, я хочу, но, знаете, турнир Grand Slam – это то место, где я действительно хочу играть в лучший теннис. Я не уверен, что смогу сделать это на Ролан Гаррос, но я сделаю все возможное. Я не еду на Ролан Гаррос в качестве одного из главных фаворитов. Возможно, это даже поможет мне, не знаю, посмотрим.

Был ли это мой последний матч в Мадриде? Это возможно. Вполне возможно. Я не знаю, вернусь ли я. Поэтому я не знаю, что сказать. Я имею в виду, что я вернусь, возможно, не как игрок, конечно. Надеюсь, что нет, но это возможно”.



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