ФХУ

В воскресенье, 27 апреля, сборная Украины по хоккею стартует на чемпионате мира в дивизионе 1А, который пройдет в Румынии. Первым соперником нашей команды станет Великобритания. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прошлом году сборная Украины стала победителем чемпионата мира в дивизионе 1В и повысилась в классе. Сборная Великобритании год назад вылетела из элитного дивизиона, заняв в турнирной таблице последнее место. Путевку в сильнейший дивизион сумеют завоевать две лучшие команды дивизиона 1А. Главный аутсайдер турнира переместиться в дивизион 1В. Кроме Великобритании сборной Украины будут противостоять Италия, Польша, Япония и Румыния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Великобритания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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