Штурм – Будё/Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

После первого матча в Норвегии и разгромом со счётом 0:5, "Штурм" примет "Будё/Глимт" на домашнем поле.
Матч превратился в контрольный. Две команды отдыхали перед ответным матчем и готовы проявить себя на максимум.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник 26 августа.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов