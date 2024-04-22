Барселона определилась с будущим Араухо

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Барселона летом рассмотрит предложения по продаже центрального защитника Рональда Араухо.

Об этом сообщает Sport.es.

Руководство клуба вычеркнуло защитника из списка неприкосновенных игроков. Причиной такого решения стало стремление каталонцев улучшить финансовое положение и соблюсти правила фейр-плей. «Блаугранас» рассчитывают получить предложение более чем в 100 млн евро за футболиста.

Отмечается, что Араухо не против перехода в другой клуб с высокой зарплатой.

В этом сезоне Рональд провел 33 матча у всех турнирах. Он выступает за каталонцев с 2018 года — с тех пор, как был выкуплен у Бостон Ривера за 4.7 миллиона евро.

Напомним, недавно Барселона отказалась от бешеного предложения по Ламина Ямала.

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