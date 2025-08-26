US Open. Сарасуа сенсационно победила шестую ракетку мира Кис в первом круге

Рената Сарасуа выиграла свой стартовый матч на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Рената Сарасуа (Мексика) – Мэдисон Кис (США, 6) 6:7(10), 7:6(3), 7:5

Мексиканская теннисистка взяла реванш у Кис за поражение в прошлом сезоне на Ролан Гаррос и записала в свой актив первую в карьере победу над представительницей топ-10. Отметим, что Сарасуа занимает в рейтинге 82-е место.

Рената проиграла в предыдущих шести матчах с соперницами из топ-десятки, в том числе трижды в этом году. В сегодняшней встрече во втором сете она уступала со счетом 0:3.

Выйдя во второй круг US Open, 27-летняя мексиканка повторила свой лучший результат как на этом турнире, так и на всех соревнованиях уровня Grand Slam.

Для Мэдисон Кис, чемпионки Australian Open в этом сезоне, это поражение на старте домашнего турнира стало третьим. Ранее такое происходило в 2013 и 2021 годах.

Сарасуа стала первой теннисисткой из Мексики в Открытой Эре, которая победила соперницу, входящую в топ-10, на турнире в Нью-Йорке, и первой с Australian Open-1995 на “мэйджорах”. Тогда это удалось Анхелике Гавальдон.

В следующем раунде Рената Сарасуа встретится с Диан Парри, которая ранее сегодня победила Петру Квитову.

Фото: Getty Images.

