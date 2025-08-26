В Pirelli готовятся к своему 500 Гран При

Предстоящий Гран При Нидерландов станет важной вехой в истории сотрудничества Pirelli с Формулой 1: итальянские шинники готовятся к своей юбилейной, 500-й гонке.

Причём началась эта история одновременно с историей чемпионата: 13 мая 1950 года на старт Гран При Великобритании в Сильверстоуне вышли четыре машины Alfa Romeo и четыре Maserati, на которых были установлены шины производства Pirelli. Победу тогда одержал Джузеппе Фарина на одной из этих Alfa Romeo 158, но на подиум в тот день поднялись и два других гонщика, выступавшие на таких же машинах – Луиджи Фаджиоли и Рег Парнелл.

За минувшие 75 лет итальянская компания работала на 499 этапах чемпионата мира, но с перерывами: с 1950-го по 1958-й, затем с 1981-го по 1986-й, с 1989-го по 1991-й и, наконец, вернулась в Формулу 1 в 2011 году.

В Pirelli обещают начать отмечать юбилейное событие в Зандфорте и продолжить в Монце в дни Гран При Италии, где компания выступает в качестве титульного спонсора. Но именно в Голландии на всех машинах будет специальный логотип в честь 500-го Гран При, и также этот логотип нанесён на боковины всех сликов.

К этапу в Зандфорте шинники приготовили резину на ступень мягче, чем год назад: командам предлагается состав C2 в качестве Hard, С3 в роли Medium, а самым мягким будет C4. В 2024-м это были C1, C2 и C3. Решение принималось совместно с FIA и Формулой 1 в стремлении разнообразить выбор тактики – это сделает более вероятными схемы с двумя пит-стопами.

Ещё один фактор, который может повлиять на такой выбор – повышение лимита скорости на пит-лейн с 60 км/ч до 80 км/ч, т.е. затраты времени на проведение пит-стопов несколько сократятся.

Впрочем, расчёты, сделанные командами на симуляторах, говорят о том, что быстрее всего дистанцию Гран При Нидерландов можно преодолеть с единственным пит-стопом – прежде всего из-за того, что обгонять в Зандфорте очень непросто.

Среди 14 поворотов голландской трассы есть два профилированных – 3-й и последний поворот круга, где угол бэнкингов составляет 19 и 18 градусов соответственно, а это больше, чем в Индианаполисе. Конечно, в этих поворотах шины испытывают очень высокие вертикальные и продольные нагрузки, поэтому команды уделяют большое внимание выбору оптимальных настроек, чтобы добиться максимально органичного взаимодействия шасси и резины.

Зандфорт требует высокого уровня прижимной силы, вполне сравнимого с Хунгарорингом. При этом сцепление, особенно в начале уик-энда, на весьма низком уровне, и в том числе это может усугубляться песком, который со стороны побережья несёт ветер, ведь автодром находится всего в нескольких сотнях метров от Северного моря.

Разумеется, погода в этих краях отличается переменчивым характером, а температуры в конце лета уже опускаются ниже отметки в 20 градусов.

