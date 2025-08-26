ФЬЮРИ: «Это была трагедия. Только алкоголь – приносил мне счастье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Фьюри

Известный британский боксер Томми Фьюри, брат Тайсона, вспомнил, как тяжело ему было пережить травму руки, которую он получил в 2019 году.

«Это была трагедия, самая большая боль в моей жизни.

Когда я не мог боксировать из-за травмы, у меня просто не осталось ничего другого, и я решил, а зачем себя сдерживать? Я сидел в баре и выпивал, употребление алкоголя тогда было единственным, что приносило мне удовольствие. Я просто забывал о травме», – отметил Томми.

Ранее британский боксер Томми Фьюри, брат суперзвезды бокса Тайсона, отказался от уже анонсированного боя с экс-бойцом UFC Дарреном Тиллом.

sport.ua