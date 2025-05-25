Окон: В завтрашней гонке много неизвестных

Эстебан Окон прошёл в финал квалификации в Монако, а его напарник по Haas F1 Оливер Берман выбыл из борьбы в первой сессии…

Эстебан Окон (8-й): «Неожиданный результат, я очень доволен. Пока мы не так быстры, как хотели бы, порой возникают сложности с передней частью машины, но сплочённая работа команды позволяет нам прогрессировать.

Круг во второй части квалификации позволил понять, что мы можем надеяться на большее, а кругом в финале я очень доволен, поскольку полностью использовал возможности машины.

В завтрашней гонке много неизвестных – нужно понять, кто стартует на каких шинах, но сейчас мы отпразднуем сегодняшний успех и поработаем над стратегией, чтобы завтра добиться большего».

Оливер Берман (17-й): «В квалификации машина вела себя лучше, чем на тренировках, а я был уверен в своих силах, но мы не хотели выйти во вторую часть из-за штрафа. Из-за потери позиций хорошая позиция в квалификации не изменила бы мою жизнь, если бы я не попал в первую пятерку, а сегодня мы на это не рассчитывали.

Но я все равно хотел попробовать, и остался очень доволен двумя кругами, которые проехал на новых шинах. Уверен, завтра мы что-нибудь придумаем – впереди сумасшедшая гонка».

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