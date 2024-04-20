Эстебан Окон: У меня лучшая стартовая позиция в сезоне

Тринадцатое место Эстебана Окона в квалификации – его лучший результат в этом году, поэтому французский гонщик доволен прошедшей сессией. Его напарник по команде Alpine тоже вышел во вторую часть, где показал пятнадцатое время.

Эстебан Окон (13-й): «Перед квалификацией мы скорректировали настройки, и это позволило повысить скорость. Сегодня я добился лучшей стартовой позиции в сезоне, что можно считать хоть и небольшим, но шагом вперёд. Понятно, что этого недостаточно, но мы можем быть довольны.

Нужно продолжать смотреть вперёд и сделать следующие шаги вперёд в будущем. В целом, в квалификации мы выжали максимум из машины и можем быть этим довольны.

Цель на гонку – попробовать заработать очки. У нас был неплохой темп в спринте, который постараемся повторить завтра».

Пьер Гасли (15-й): «После спринта мы внесли кое-какие корректировки в машину перед квалификацией. Некоторые из них сработали, другие оказались слишком агрессивными, из-за чего в восьмом повороте у меня постоянно блокировались колёса.

Команда знала, что нас ждёт сложная квалификация, но нам удалось выйти во вторую часть, хотя не было похоже, что у нас получится. Я доволен тем, что команда хорошо поработала, и мы максимизировали шансы.

В спринте нас удивило то, что за 19 кругов мы не так сильно проиграли соперникам, что оставляет надежду на завтра. Я стараюсь сохранять оптимизм, мы сделаем всё, что в наших силах, но посмотрим, чем закончится гонка».

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