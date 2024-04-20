<img title="Двум игрокам Миная предлагали деньги за "сдачу игры" гранду УПЛ — источник" src="/wp-content/uploads/2024/04/1d73e63012d9e061c53b5f4cbd2bb деньги за "сдачу игры" гранду УПЛ — за 5000 долларов США. Сообщается, что Минай уже написал письмо Украинской ассоциации футбола с просьбой разобраться в ситуации.

Об этом он рассказал в собственном телеграмм-канале.

Бебех пока отказался раскрывать имя фигуранта, который сделал это предложение. Но отметил, что лицо уже попадало в подобные истории.

Напомним, киевляне выиграли в последней встрече между командами.

Поединок Минай — Динамо должно было состояться еще 3 декабря прошлого года на Закарпатье. Команды вышли на поле, но уже на второй минуте раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому его не доиграли.

champion.com.ua