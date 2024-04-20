Днепр обыграл БК Ровно в первом матче финальной серии Суперлиги FAVBET

Владимир Конев набрал во встрече 23 очка и 9 подборов

Днепр на домашней площадке обыграл БК Ровно в первом матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2023/24 — 73:65.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Хозяева площадки сделали ключевой рывок во второй четверти, выиграв ее с перевесом в 10 очков.

Далее днепряне удерживали гостей на расстоянии. Ровненцы ближе к концу встречи на время сумели сократить отставание до 3 очков, но Днепр выдержал натиск и победил.

MVP матча стал форвард Днепра Владимир Конев, в активе которого 23 очка, 9 подборов, 3 передачи и 2 перехвата (РЕ 29). У ровненцев лучшим стал Алексей Соловьев, набравший 16 очков.

Днепр повел в финальной серии. Второй матч состоится в Ровно 24 апреля.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. Финал. Первый матч

Днепр — Ровно — 71:65 (20:19, 19:9,19:21, 15:16)

Днепр: Конев (23 + 9 подборов + 3 передач + 2 перехвата), Тимофеенко (16 + 7 передач + 6 подборов), Закурдаев (5), Дубоненко (13 + 5 подборов), Сорочан (7), Бондарь (6+5 подборов+2 передачи), Горобченко (2), Сыпало (1)

Ровно: Соловьев (16+4 подбора), Джойнер (13+6 передач+5 подборов), Смит (8+6 подборов), Мочалов (6), Водолазский (3), Шепелев (12), Тимощук (5+4 подбора), Гаскинс (2+6 подборов)

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