Контрольный пакет акций Лос-Анджелес Лейкерс будет продан за 10 млрд долларов Марку Уолтеру

Уолтер является акционером Лейкерс с 2021 года, имея право приоритетной покупки контрольного пакета акций команды

Семья Басс, владеющая контрольным пакетом акций Лос-Анджелес Лейкерс, продаст его Марку Уолтеру за 10 миллиардов долларов.

При этом, семья Басс в течение некоторого времени сохранит за собой миноритарную долю акций, чуть более 15%.

Джинни Басс, глава правления клуба, продолжит управлять им еще «как минимум несколько лет». Это обсуждалось в процессе заключения соглашения между сторонами.

Марк Уолтер является акционером Лейкерс с 2021 года (приобретя долю Фила Аншутца в размере 26%), имея право приоритетной покупки контрольного пакета акций команды.

Уолтер является генеральным директором и председателем диверсифицированной холдинговой компании TWG Global. Бизнесмен также владеет бейсбольным клубом Лос-Анджелес Доджерс, клубом женской НБА Лос-Анджелес Спаркс, командой Cadillac (стартует в Формуле-1 в 2026 году), а также является совладельцем Челси.

Лос Анджелес Лейкерс принадлежит семье Басс с 1979 года, когда Джерри Басс приобрел франшизу за 67,5 миллионов долларов. В 2013 году Джерри Басс умер, а право собственности на Лейкерс перешло в траст, контролируемый его шестью детьми.

В минувшем сезоне Лос-Анджелес Лейкерс финишировали в регулярном чемпионате Западной конференций на 3-й позиции, но вылетели уже в первом раунде плей-офф от Миннесоты Тимбервулвз.

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