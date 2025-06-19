Джеймс Ваулз: Мы хотим сражаться за победы и титулы

Сегодня стало известно, что Джеймс Ваулз продлил контракт с Williams Racing, и официальную информацию пресс-службы команды мы уже приводили. Но руководитель британской команды также записал небольшое и несколько менее формальное видеообращение к болельщикам…

Джеймс Ваулз: «Всем привет! Рад сообщить, что я подписал новый долгосрочный контракт с Williams Racing и готов посвятить своё будущее достижению главной цели – победе в чемпионате мира.

Два года назад, присоединившись к Williams, я понимал, что это особенная команда, одна из трёх самых успешных в истории Формулы 1. Она девять раз выигрывала Кубок конструкторов, а её гонщики семь раз становились чемпионами мира.

Но в реальности оказалось, что руководить такой командой и продолжать дело, начатое Фрэнком Уильямсом – куда более особенный опыт, чем я мог себе когда-либо представить. Впереди ещё очень много работы: два года ушли на то, чтобы заложить основы, но мы уже начинаем видеть результаты. В этом году на гоночных трассах мы уже боремся с Mercedes и Ferrari – это же здорово!

Но пятое место в чемпионате – ещё не тот уровень, на котором мы хотим выступать. Мы хотим бороться в группе лидеров, хотим бросить им вызов, чтобы сражаться за победы и титулы. Могу заверить, что все сотрудники нашей команды – а это более тысячи ста человек – разделяют это стремление и неустанно трудятся, чтобы достичь этой цели.

Ваша поддержка нам во многом помогает, в этом году очень приятно видеть множество синих кепок с логотипами Williams на трибунах автодромов, а также чувствовать вашу любовь к нашей команде во время встреч в фан-зонах и в ходе общения в социальных сетях.

У меня уже немало славных воспоминаний, связанных с работой на посту руководителя Williams, но я знаю, что впереди ещё много всяких событий, которые оставят ещё более радостные воспоминания».

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