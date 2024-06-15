Ле-Ман: Оба гиперкара Alpine сошли с дистанции

После пяти часов марафона в Ле-Мане на трассе оставался только один гиперкар Alpine, а ещё через час не осталось ни одного, после чего французская команда опубликовала невесёлое заявление.

«Мы можем подтвердить, что обе машины, и №35, и №36, сошли с дистанции гонки из-за подозрений на проблемы с двигателем, – говорится в этом документе. – Это первый год, когда наша команда выступает в Ле-Мане в категории Hypercar, и мы с самого начала понимали, что нам предстоит многому научиться.

Мы проанализируем причины неисправности и в следующем году вернёмся в Ле-Ман, став сильнее и решительнее. Машина была способна на неплохой темп и позволила пройти в финал квалификации, а в гонке мы хорошо стартовали, и всё это вселяет оптимизм на будущее».

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