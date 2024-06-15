Джервонта должен разбивать Мартина. Но Фрэнк без своего шанса не уйдет

ringside24.com

15 июня в Лас-Вегасе, США, наконец-то состоится возвращение в ринг американца Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО). Его соперником станет соотечественник Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО). Не сказать, чтобы именно Мартина ожидали в соперниках Джервонты, но от этого само противостояние хуже не становится.

Тем более, что весь турнир с участием Джервонты – большое событие. Жаль только, что приходится ждать так долго.

Дэвис не выходил в ринг после победы над Райаном. Американец имеет слишком большие разрывы во времени выступлений

В последний раз в ринг Джервонта Дэвис выходил еще весной 2023 года. Тогда его оппонентом стал Райан Гарсия, который еще не был употребляющим допинг человеком, а выступал, как спортсмен, готовый идти на уступки для большого шоу.

И это действительно было так. Гарсия согласился и на условия проверки организма на регидрацию, и на условия соблюдения определенного лимита веса перед поединком. Джервонта хотел, чтобы соперник имел эти ограничения, ведь в жизни Райан больше Дэвиса. Претендент согласился на все.

Помогли ли эти условия победить Джервонте? Ну, если представить, что Райан был бы таким же большим, как в противостоянии против Девина Хэйни, то, конечно, помогли. А вообще чемпион WBA просто оказался более искусным боксером.

Старт поединка был проигран, но Дэвис не нервничал. Уже во втором раунде Джервонта перевернул Райана ударом левой рукой. И что самое важное – не каким-то случайным ударом навстречу, а зрячим выпадом в сторону соперника: пошел под руку оппонента, после чего нанес тот самый удар.

Райан несколько остановился. Если с начала встречи он бежал вперед, пытаясь атаковать, то дальше осторожничал. А Джервонта только этого и ждал. Уже после середины встречи Дэвис ударил по туловищу и завершил противостояние в свою пользу.

После этого Дэвис не боксировал. Сначала у него были проблемы с законом. Одно время чемпион даже провел в тюрьме из-за нарушения правил домашнего ареста. А потом просто не мог найти себе соперника.

Американец не должен иметь проблем с оппонентами. Он – один из богатейших боксеров мира на данный момент и генерирует деньги просто выходами в ринг. Даже против тех оппонентов, которые не очень желательны. Но стоит понимать, что этого мало для организации мегафайтов. Чаще всего такой статус даже мешает.

Вот, например, бой против того же Шакура Стивенсона. Его действительно можно сделать. Есть несколько формальных проблем. Первая – промоутеры. Все же Боб Арум и команда, занимающаяся делами Джервонты, не сильно дружат. Вторая – трансляторы. Стивенсона транслируют на ESPN, а Дэвиса на Amazon Prime+. Однако и здесь можно было бы договориться. Тем более, что у Шакура будет последний бой в Top Rank. Но никто не захотел рисковать.

Теперь у Джервонты будет соперник фактически из его же команды. Premier Boxing Champions занимается и делами Дэвиса, и делами Мартина. Но это нормально. И поединок от этого не будет хуже.

nypost.com. Фрэнк Мартин

Мартин – один из главных проспектов США на данный момент. Правда, важно учитывать возраст. Джервонта в 29 лет – одна из главных звезд США. Фрэнк – один из главных проспектов в том же возрасте.

Фрэнк подходит к бою на серии из двух побед решениями судей и одной победы нокаутом. Досрочно Мартин побеждал в 2022 году – побил техническим нокаутом в последнем десятом раунде Джексона Мартинеса. После этого решениями судей были побеждены Майкл Ривьера и Артем Арутюнян.

Хорошие победы, но не столь звездные и мощные, как у Джервонты. На то здесь и такое разделение между звездой и проспектом. Хотя ту же победу над Арутюняном не стоит недооценивать. Очень неудобный представитель Германии, который этим поражением заработал для себя поединок с чемпионом Шакуром Стивенсоном этим же летом.

Джервонта получает физически мощного соперника, которому самое время доказывать, что он находится на своем месте. Мартин – габаритнее Джервонты, умный боксер с хорошими навыками. Списывать его точно рано.

Кто фаворит?

Джервонта Дэвис – фаворит с большим отрывом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На победу Фрэнка Мартина в среднем дают 5.40.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Логично, что именно чемпион – фаворит. Чисто статистически и визуально он лучше во всем, кроме габаритов. Джервонта провел больше титульных боев и поединков против сильных оппонентов. Он – нокаутер. Один из лучших панчеров мира в настоящее время. Он продает шоу. А еще умеет боксировать. То есть, не всегда надеется только лишь на нокаут.

На что рассчитывать Фрэнку Мартину? В первую очередь – на габариты и то, что бой левши против левши для Джервонты не будет таким же комфортным, как привычные ему противостояния против правши. На то, что удастся вязать и навязывать Дэвису свой бокс. К сожалению для Мартина – он хороший, умный боксер, а не борец, который может давить соперника. То есть, это совсем не большая версия Исаака Круза. Это менее мощная в ударе версия самого Джервонты. Чисто американское противостояние.

Но не будем забывать, что поймать можно кого угодно. Особенно боксеров, столь сильно верящих в свою силу удара, как Дэвис. Все же американец уверен, что его удар положит любого. Поэтому он едва не поплатился в поединке с Исааком Крузом. Тогда случилась травма, а удар не сработал. Пришлось боксировать и набирать баллы.

Вот на это и расчет. При всех остальных равных Джервонта – большой фаворит, за чьим боксом нужно будет просто смотреть с удовольствием со стороны, пока он еще выступает и сражается на самом высоком уровне.

1.14

–

5.40

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua