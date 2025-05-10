Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал, что делает его особенным по сравнению с другими боксерами.

«Джошуа, Миллер, Хргович – мощные боксеры, которых победил Дюбуа. Но я не Энтони, не Миллер, не Хргович. Я просто Александр Усик – белый кролик, у меня отличные зубы, а у них таких нет», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua