Денвер в овертайме победил Оклахому-Сити и повел в четвертьфинальной серии плей-офф НБА

Кливленд добыл первую победу в трех играх с Индианой

В ночь на 10 мая состоялись два матча 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кливленд Кавальерс обыграл Индиану Пэйсерз (126:104) и сократил счет в серии — 1:2. А Денвер Наггетс дожал Оклахому-Сити Тандер в овертайме (113:104) и со счетом 2:1 лидирует в серии.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Индиана Пэйсерз — Кливленд Кавальерс — 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)

Счет в серии — 2:1

Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер — 113:104 ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)

Счет в серии — 2:1

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