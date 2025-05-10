Ральф Шумахер: Льюис мог бы действовать более разумно

Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, ныне сотрудничающий с телеканалом Sky Deutschland в качестве эксперта, раскритиковал Льюиса Хэмилтона за излишне эмоциональные комментарии по радио во время Гран При Майами, считая, что это может вызывать нежелательную напряжённость в отношениях с Ferrari.

Хэмилтон действительно был недоволен действиями команды, которая, как ему показалось, слишком долго медлила с решением, когда он намеревался опередить напарника, Шарля Леклера, поскольку ехал на более свежих шинах и хотел попытаться догнать Кими Антонелли, гонщика Mercedes, занимавшего 6-ю позицию.

После финиша гонки Хэмилтон объяснил, что его реплики носили саркастический характер и были произнесены в пылу борьбы, а в таких ситуациях «вы никогда не услышите от гонщика ничего милого… Я не ругался, я не был неуважительным… По крайней мере, мне так не кажется».

Ральфу Шумахеру, как и многим другим, кто следил за ходом гонки со стороны, показалось по-другому.

«Я бы сказал, что Хэмилтон был неправ, – заявил он принимая участие в Backstage Pit Lane, подкасте телеканала Sky Deutschland. – Одно дело, когда ты действительно хочешь провести обгон, тем более что в тот момент он мог ехать быстрее напарника. Но затем на его месте я бы не стал упираться и спорить, вернул бы позицию и после этого не пытался представить всё так, что те реплики были саркастическими. Вместо этого я бы просто извинился.

С гонщиками его возраста и опыта подобные вещи происходить вообще не должны. Он бы мог действовать несколько более разумно. Думаю, для него самого это было бы лучше.

Теперь люди в Ferrari будут лучше знать Хэмилтона. Естественно, подобные действия вызывают напряжённость в отношениях внутри команды. Причём последствия этого обычно чувствуются ещё долго, и ему самому придётся это признать.

Теперь есть необходимость во всём этом разобраться, и однозначно, что в команде при закрытых дверях состоится разговор о том, как в таких ситуациях действовать в будущем. В настоящий момент резкие слова Хэмилтона, сказанные по радио, и его требования не соответствуют уровню результатов. И в данном случае неважно, сколько у него чемпионских титулов.

Хотя теперь по уровню темпа он уже ближе к Леклеру, но я считаю, что ему следует придерживаться более спокойного подхода».

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