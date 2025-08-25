В Red Bull проявляют интерес к Алексу Палоу?

По ту сторону Атлантики ходят слухи, что в Red Bull Racing проявляют интерес к Алексу Палоу. Американская пресса пишет, что четырёхратного чемпиона IndyCar рассматривают в качестве возможного кандидата в напарники Максу Ферстаппену.

Испанский гонщик команды Chip Ganassi Racing (CGR) явно доминирует в этой американской серии, выиграв четыре титула за последние пять лет, но не раз говорил, что переход в Формулу 1 в его ближайшие планы не входит. Однако газета Indy Star, издающаяся в Индианаполисе, уверяет, что ситуация может измениться; при этом она ссылается на неназванные источники, «имеющие прямой доступ к информации о ходе переговоров».

Впрочем, при этом сразу делается оговорка, что пока неясно, на какой стадии находится переговорный процесс. Однако когда Палоу вчера задали прямой вопрос, он категорически заявил, что впервые слышит о каких-либо переговорах между его менеджментом и Red Bull Racing и сам ни в чём таком не участвует.

То же самое корреспонденту Indy Star сказал Роджер Ясукава, менеджер 28-летнего гонщика, а представитель CGR заверил, что у Алекса Палоу действующий контракт с этой командой, и он продолжит пилотировать её машину №10 и в дальнейшем.

Тем не менее, по информации газеты, в контракте предусмотрена возможность досрочного расторжения, но для этого придётся выплатить внушительную сумму в качестве отступных.

Это не первый случай, когда услугами Палоу интересуются другие команды. В 2022 году Алекс хотел перейти в Arrow McLaren, но всё закончилось судебным процессом, в котором американская Фемида встала на сторону Chip Ganassi Racing. Он остался в этой команде и в 2023 году выиграл свой второй титул в Indy Car.

Но в том же году Палоу предпринял ещё одну попытку перейти в McLaren Racing и даже одно время считался резервным гонщиком британской команды Формулы 1, однако эта затея тоже вылилась в судебную тяжбу. На этот раз разбирательство инициировали в McLaren, считая, что Алекс нарушил контракт, что привело к десяткам миллионов долларов упущенной выгоды. Это разбирательство проходит в Великобритании, оно всё ещё продолжается, и судебный процесс должен состояться через шесть недель.

