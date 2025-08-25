“Для меня это был реальный страх, думала, что сойду с ума”. Даяна Ястремская – о бое своего парня за титул чемпиона в MMA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью порталу “Большой теннис Украины” рассказала о том, как поддерживала своего бойфренда Давида Аллахвердиева во время его боя за титул чемпиона в среднем весе на турнире по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214 в Южной Дакоте



“Я впервые видела бои в живую, а его так тем более. То что я там пережила, и как нервничала, не сравнится ни с одним турниром. В теннисе никто тебе не навредит, и кровью истекать не будешь, в нокаут не уйдешь. А там… это для меня был реальный страх, тогда как для них это норма, спорт.

Я конечно некоторые моменты пересмотрела и переосмыслила. Получила большой опыт для себя. Готовился Давид к пяти раундам, к самым худшим исходам, но он вышел и на первой минуте отправил соперника в нокаут. Я сначала не поняла, а потом была в шоке (смеется).

Настрой и дисциплина его перед боем – это было очень жестко. Особенно когда мне нужно было во время боя ему кричать переводить с английского то, что ему секундант говорил. Там был один бывший боец, легенда этого спорта и он предложил Давиду помочь. И вот представьте, тишина в зале и мне надо орать с первой секунды боя. Я думала, что сойду с сума. Спасибо Давиду, он все сделал быстро и четко (смеется).

Он большой молодец, сильно замотивировал меня. У него классное будущее если у него будет хорошая команда. Молодой и талантливый спортсмен”.



btu.org.ua