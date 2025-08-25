НХЛ. Питтсбург могут продать за 1,8 млрд, контракт форварда и Кубок мира

Getty Images/Global Images Ukraine

В НХЛ продолжается летнее затишье, а клубы готовятся к старту выставочных матчей в сентябре.

– Миннесота продлила контракт с форвардом Марко Росси, который был ограниченно свободным агентом. Договор рассчитан на три года и 15 миллионов.

В прошлом сезоне 23-летний игрок забросил 24 шайбы и набрал 60 очков.

– Питтсбург может снова сменить владельца – третий раз за последние 10 лет. Сообщается, что нынешние собственники, Fenway Sports Group, близки к продаже Пингвинов. Сделка оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Питтсбург последние сезоны не является претендентом на Кубок Стэнли и имеет возрастной состав во главе с Сидни Кросби.

– В НХЛ рассказали, что продолжают работать над проведением Кубка мира в 2028 году.

Планируется приглашение восьми сборных, а матчи будут проходить не только в Северной Америке, но и в Европе. Лига все еще не исключает участие сборной россии, но все зависит от продолжения войны против Украины.

– Эдмонтон и Коннор Макдэвид все еще не подписали новый контракт. Клуб надеется войти в сезон с новым договором своего лидера, но в плане переговоров пока новой информации нет.

Контракт Макдэвида истекает летом 2026 года, а капитан Ойлерз ранее говорил, что ждет от клуба усиление состава.

