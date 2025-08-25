Изаки подписал контракт с Шахтером: зарплата в 6 раз больше

18-летний атакующий полузащитник «Флуминенсе» Изаки готовится к переходу в украинский «Шахтер». Журналист Виктор Лесса раскрыл детали трансфера бразильца, который теперь будет получать в Украине зарплату на 600% больше, чем в родном клубе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Шахтер» заплатит за Изаки 60 миллионов бразильских реалов (9,5 миллионов евро). Дополнительно, клуб может заплатить еще 12,7 миллионов реалов (2 миллиона евро) в виде бонусов. В процессе переговоров «Флуминенсе» также удалось договориться о 10% от возможной перепродажи игрока в будущем и приоритетном праве на его выкуп, если он решит вернуться в Бразилию.

Изаки и его агенты сохранят 6% экономических прав на трансфер, несмотря на первоначальное 15%. Также они отказались от будущих выплат от перепродаж «Шахтером».

Все условия по трансферу уже согласованы, осталось только подписать контракт, и Изаки присоединится к «Шахтеру».

