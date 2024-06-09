40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

Даниэль Риккардо показал в Монреале свой лучший квалификационный результат в сезоне, и у него, разумеется, хорошее настроение. К тому же австралийский гонщик Visa RB вспоминает свою первую победу в Формуле 1 – ровно 10 лет назад он выиграл Гран При Канады за рулём машины Red Bull Racing.

Даниэль Риккардо: «Всегда приятно вспоминать свою первую победу, и это вызывает очень радостные эмоции. Шумная публика на трибунах уже в предвкушении гонки – надеюсь, болельщики сегодня не слишком сильно вымокнут под дождём.

Очень приятно чувствовать их поддержку, и надо постараться порадовать их хорошим шоу. С самого первого года, как я начал приезжать на Гран При Канады, я видел, что уже в пятницу трибуны практически полные, ведь местные болельщики обожают Формулу 1. И вообще Монреаль – замечательный город!

Весь уик-энд у меня хорошее настроение, и сегодня самый главный день, когда надо всё собрать воедино, хотя вполне вероятно, что погода вмешается в ход событий, но какими бы ни были условия, на нашем боевом настрое это не скажется. Посмотрим, на каких позициях нам удастся финишировать!»

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