Карлос Алькарас установил новый возрастной рекорд на турнирах Grand Slam, опередив Надаля, Федерера и Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал новым победителем Открытого чемпионата Франции
В Париже Карлос Алькарас завоевал свой третий титул Grand Slam и таким образом в возрасте 21 года стал самым молодом теннисистом, кому удалось выиграть «мэйджор» на всех трех покрытиях (также он победил на US Open-2022 и Wimbledon-2023).
Всего в истории тенниса лишь семь теннисистов выиграли титул Grand Slam на трех покрытиях*:
Джимми Коннорс (США)
Матс Виландер (Швеция)
Андре Агасси (США)
Рафаэль Надаль (Испания)
Роджер Федерер (Швейцария)
Новак Джокович (Сербия)
Карлос Алькарас (Испания)
*- US Open проводится на харде с 1978 года. Australian Open проводится на харде с 1988 года.
Напомним, что в 2022 году 19-летний Карлос Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса.