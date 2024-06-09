Карлос Алькарас установил новый возрастной рекорд на турнирах Grand Slam, опередив Надаля, Федерера и Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал новым победителем Открытого чемпионата Франции

В Париже Карлос Алькарас завоевал свой третий титул Grand Slam и таким образом в возрасте 21 года стал самым молодом теннисистом, кому удалось выиграть «мэйджор» на всех трех покрытиях (также он победил на US Open-2022 и Wimbledon-2023).

Всего в истории тенниса лишь семь теннисистов выиграли титул Grand Slam на трех покрытиях*:

Джимми Коннорс (США)

Матс Виландер (Швеция)

Андре Агасси (США)

Рафаэль Надаль (Испания)

Роджер Федерер (Швейцария)

Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания)

*- US Open проводится на харде с 1978 года. Australian Open проводится на харде с 1988 года.

Напомним, что в 2022 году 19-летний Карлос Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса.

btu.org.ua