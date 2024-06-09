Бавария близка к подписанию звезды Фулхэма за 40-45 миллионов

Игрок тоже дал согласие

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Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что совсем скоро может быть оформлен трансфер полузащитника "Фулхэма" Жоау Пальиньи в "Баварию". Сумма сделки составит 40-45 миллионов евро.

Игрок тоже не против пойти на повышение. Он подпишет контракт до 2028-го или 2029-го года. В этом сезоне 28-летний португалец сыграл за клуб 39 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Напомним, "Бавария" заняла 3-е место в Бундеслиге, а "Фулхэм" — 13-е в АПЛ. Оба клуба завершили сезон без трофеев.

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