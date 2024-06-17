Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно — Румынии

Осадный менталитет против критики на Родине

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На предыдущем крупном турнире сборную Румынии возглавлял легендарный Ангел Йорданеску. На нынешнем, Евро-2024, эстафета перешла к его сыну Эдварду. Многие злые языки говорят, что перешла исключительно благодаря родству. Но Эди, которому вчера исполнилось 46 лет, уже доказал тренерскую самодостаточность. И хочет доказать еще сильнее.

Сумасшедшая атмосфера

Атмосфера в румынском футболе всегда сумасшедшая, невыносимая. Резкие, даже оскорбительные заявления — в порядке вещей. Журналисты, эксперты, бывшие и нынешние игроки и тренеры, президенты клубов, чиновники Федерации — все лают друг на друга, создавая всеобщую вакханалию. И все вместе лают на сборную, постоянно противопоставляя ее золотым временам.

Противопоставление жестокое, поскольку нынешний состав сборной очень слаб. Как говорят, худший с 1970-х годов. Его называют "сборной итальянской Серии Б и наемников из Ближнего Востока". Чемпионаты Польши и Кипра также в заявке на Евро. Игроки либо слишком долго варятся в румынской лиге, либо ищут заработки в Азии, а к Европе ментально не готовы.

"Все, кто был на поле в 0:0 против Лихтенштейна, автоматически стают злодеями, и не важно, что сделали до и что сделают после этого в карьере. Даже если выиграют десять Чемпионатов Европы. Мы начинаем Евро с дна. Хорошо, поскольку на этот раз избежали типичного румынского синдрома опьянения холодной водой", — пишет Алин Бузарин.

Другие журналисты также не жалеют. Овидиу Йоаницоала: "Теперь нашу команду называют "конфузом", говорят, что в мировом футболе нет малых команд, кроме Румынии. Никакой стратегии, никакой схемы, просто слепая и тяжелая, предсказуемая атака. Наверное, на тот случай, если решили обмануть Украину, Бельгию и Словакию".

Нарцис Дрежан: "Лицемеры, прихлебатели заклевали легенд Йона Думитру и Илие Балачи, сказавших, что скоро Люксембург, Фареры и Лихтенштейн будут на равных с нами. Теперь, дураки, извиняйтесь, кланяйтесь им и просите прощения. Это позорнейший результат в истории футбола. И такое впечатление, что сборной даже нравится пребывать в этом сне смерти, в этом дерьме".

Александру Барбу: "Мы выглядели жалко и в отрезках Отбора на Евро. "Семья, созданная Эди", играет ужасно. Без вдохновения, без идей, без ценностей. Насыщенные тренировки последних дней — не оправдание". Адриан Дуцэ: "Органы безопасности провалились. Злоумышленник украл футболку из раздевалки, обманул Эди и вышел на поле. Сплоченность, семья, сила группы? К черту!"

"Злоумышленник" — это центрфорвард сборной Георге Пушкаш.

Вратарю сборной Горациу Молдовану в итоге это надоело. "Я не понимаю, почему даже после того, как мы прошли Отбор на Евро с первого места, столько людей продолжают искать негатив и не доверять нам. Мы стали первыми, что может быть выше? В группе со Швейцарией, без поражений в десяти матчах. Много болельщиков не доверяли сборной, а мы вновь зажгли эту искру".

Есть и положительные голоса в прессе. Но редкие. Серджиу Александру: "Мне тяжело понять болельщиков сборной, ненавидящих ее. Неужели лучше увидеть Евро без Румынии, чем хотя бы три матча с ней? Почему мы не можем порадоваться выходу на Евро? Почему нужно говорить, что с 24-мя командами все выходят, что нас все побьют, что мы даже не забьем?"

Сын отца

Лают на сборную давно и постоянно. Неудивительно, ведь восемь лет она не была на крупном турнире. Да и когда была — проваливалась. Всего два крупных турнира после 2000-го года — Евро-2008 и -2016, три ничьи и три поражения на них.

На Йорданеску-младшего также лают давно. В сущности, даже с юности, с 16-летнего возраста. Когда отец взял его в официальную делегацию на Чемпионат Мира-1994, на котором сборная выбила Аргентину и играла в 1/4 финала. С тех пор и начали говорить, что Эди в футболе только благодаря отцу, что начинал играть и тренировать в "Стяуа" лишь благодаря непотизму.

Говорят, что он как тренер "боится собственной тени", что с ним сборная играет в боязливый, "автобусный" футбол, даже не пытаясь доминировать и не умея атаковать. 0:0 в июньских товарищеских матчах против Болгарии и Лихтенштейна явно усилили такие заявления, что описано выше.

Он взял чемпионский титул и два Суперкубка с "Клужем". Но в очень коротких каденциях, да и чемпионство было для клуба четвертым подряд, то есть ожидаемым. Уходил он оттуда из-за ссор с владельцем клуба. Как и из "Стяуа". Нигде не мог долго задержаться из-за тяжелого характера и желания не уступать хотящим решать все владельцам.

Возможно, помощь отца помогла Эди начинать.

Hо точно не продолжать. Из "Стяуа" и как игрок, и как тренер пришлось уходить во Второй дивизион и за границу. Карьера игрока и вовсе оборвалась в 26 лет. Причем из-за въезда шипами ему в живот он чуть не потерял почку. Даже чуть не умер из-за внутреннего кровотечения, которое сразу не заметили.

Такие события, жесткое воспитание отца (Ангел никогда не поддавался ему даже в детских играх), как и критика, сделали Эдварда хмурым, боевитым, выработали осадный менталитет. Вот он и заявляет, что вызывает в сборную не лучших, а подходящих, командных игроков, готовых бороться и бегать. Говорит, что терпеть не может некомандных. Признавая, что сам был таким.

Он часто обращается к болельщикам в соцсетях с призывом поддержать команду. Прежде всего призывая поддерживать как раз в трудные минуты, именно когда проигрывает. В соцсетях подбадривает и игроков. Много говорит о сердце, патриотизме, о "битве за Румынию", за будущее румынского футбола. Признавая, что его настоящее сложное.

Перед матчем Отбора в Швейцарии Шердан Шакири назвал Румынию "малой сборной". В стране злились и агрессивно реагировали, но в сборной признали, что, если судить по достижениям последних лет, так и есть, и нужно молчать и работать.

Боевитая семья

"Мы, члены сборной, одна семья, а все остальные против нас и желают нам лишь зла", — такая концепция активно культивировалась Эдвардом. Разумеется, вызывая антагонизм у окружающих. В том числе и критику из-за вызванных и не вызванных игроков, ссоры с тренерами и владельцами клубов, в том числе и с самим Георге Хаджи вокруг его сына Яниса.

Легенда сборной Георге Попеску еще осенью говорил: "Все хотят лишь мяч на ногу, никто не открывается, никакой командной игры, никакой идеи. Все хаотично, без какой либо мысли. Мы вообще хотим на Евро? Судя по такой игре — нет". А Йорданеску на такие выпады отвечал, что, наверное, у Попеску что-то личное против него. Логично, ведь Георге — родственник Хаджи.

Эдварду настолько надоели эти нападки, что в разгар кампании появились сообщения о его возможном уходе. Он сам признавал, что устал, СМИ сообщали, что его семья боится всех этих нападок и предпочла бы, чтобы он ушел. Тем более, что вроде бы с Ближнего Востока предлагали контракт на пять миллионов евро в год, в 20 раз больше, чем получает в сборной.

Сразу после Евро его контракт заканчивается, и переговоры о новом очень тяжелы. Как сообщает легенда сборной 90-х Илие Думитреску, Эдвард и сейчас вынужден из своего кармана доплачивать своему штабу, получающему и очень мало, и лишь отдельно за каждый матч. Главный требует нормальные контракты для помощников хотя бы на год.

А штаб у него велик. На одного человека больше, чем в заявке сборной на Евро. 27. Аналитики, медики различных направленностей. Но ведь дает результат.

В Отборе сборная точно проявила боевитость и организованность. Не проиграла ни одного из десяти матчей, пропустила в них лишь пять мячей. Пусть и вокруг критиковали игру и говорили, что дело в слабой группе с кризисной Швейцарией, просто слабыми Израилем, Косово, Беларусью и Андоррой, а также в геройствах вратаря Молдована.

В Швейцарии она чудом не пропустила 7-8 мячей, но после 88-ой минуты Моруцан дважды отправлял в отрыв Михайлу — и 2:2. Израиль возил ее даже в Бухаресте, но осталось 1:1. А в гостях (точнее, в Венгрии) румыны пропустили на второй минуте, но в итоге победили. Затем еще и победили дома Швейцарию.

Также они гордятся игрой в болоте в Косово (0:0). Хотя тогда сборную сильно критиковали, и ее игрок 90-х Флорин Пруня заявил, что играла как провинциальная, сельская команда и непонятно, чему так бурно радовалась. Капитан Никулае Станчу заявил: "В Косово мы доказали, что можем бороться и в болоте, а в Швейцарии — что можем всегда бегать и никогда не сдаваться".

На первую тренировку сборной в Германии пришли 4000 болельщиков. То есть искру и вправду зажгли. Интересантов, пессимистов и критиканов вокруг все еще достаточно. Да и, правду говоря, Румыния ныне невысока по уровню и не талантлива. Но недооценивать "семью Эди" сборной Украины ни в коем случае не следует. И эта семья — не только Ангел.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine, Digisport.ro

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