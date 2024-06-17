Хертогенбос. Андрееску не смогла выиграть свой первый титул на траве

Бьянка Андрееску проиграла в финальном матче турнира WTA 250 в Нидерландах

Хертогенбос, Нидерланды • 10-16 июня • трава • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Людмила Самсонова (-, 2) 6:4, 3:6, 5:7

Канадская теннисистка сыграла свой седьмой финал в карьере, в котором боролась за четвёртый трофей.

Это был первый решающий матч для Андрееску с июня 2022 года, когда она уступила в матче за титул на травяном турнире WTA 250 в Бад-Гомбурге.

Свои предыдущие три титула Бьянка выиграла в 2019 году — на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Торонто, а также на US Open.

Отметим, что Бьянка Андрееску провела всего второй турнир после девятимесячной паузы, которая была связана с травмой спины. Канадка принимала участие на Ролан Гаррос, где дошла до третьего круга.

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