Тренер Уайлдера впервые отреагировал на позорное фиаско в бою с Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Малик Скотт

Тренер Деонтея Уайлдера (43–4–1, 42 KO) Малик Скотт высказался о поражении в бою с Чжаном Чжилеем (27–2–1, 22 KO):

«Порой в боксе просто так выпадает карта. Если ты провел отличный бой, то все, что ты делал до этого, было правильным д*рьмом. Если у тебя был плохой вечер, то вот что получается.

Если вы спросите меня, что было самым сложным в этом поражении, то я никому ничего не желал больше в жизни, чем победы Деонтею в этом бою. Этой победы я хотел больше, чем любой другой в его карьере, потому что мы провели невероятный тренировочный лагерь.

Больше всего меня разочаровало то, что Уайлдер оказался в нокауте как раз после того удара, которого я учил его избегать. Мы не только не победили, но даже не были близкими к победе. Все просто получилось очень плохо. Это один из таких моментов», – заявил Скотт.

Отметим, что Малик совсем недавно заявлял о том, что только Уайлдер сможет потушить свет Александру Усику.

sport.ua