Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли на примере боя Усик – Фьюри рассказал, что стоит ждать от гипотетического боя между звездами бокса – Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Все говорят, что Канело нокаутирует Кроуфорда. Но когда он последний раз кого-то нокаутировал? Они оба одного роста. Мы только что увидели, как Усик победил Фьюри, который намного тяжелее его. Усик победил гораздо более тяжелого парня с помощью своего мастерства, умения. Усик великий боксер и мы знаем только одного современного бойца его уровня – это Теренс Кроуфорд», – сказал Брэдли.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua