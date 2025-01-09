Хорнер: Наша программа привлекает молодёжь

После расставания с Серхио Пересом в Red Bull не стали предпринимать усилий для возвращения в команду Карлоса Сайнса, но держат этот вариант в запасе…

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Карлос – отличный гонщик. Возможно, в будущем мы ещё будем с ним сотрудничать. Мы рассматривали его кандидатуру, в подписании контракта с ним была определённая логика, но мы решили довериться нашей молодёжной программе.

Наша программа привлекает молодёжь, поскольку приводит в Формулу 1. Если бы мы вновь взяли гонщика со стороны, это могло стать неправильным сигналом. Сейчас команды борются за гонщиков уже когда им 13 или 14 лет, и мы хотим сохранить сильные позиции в этой борьбе. Гонщики понимают, что программа Red Bull практически гарантирует попадание в Формулу 1, если они выступают успешно, а мы берём на себя их подготовку и сопровождение».

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