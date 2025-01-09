Окленд. Монфис разгромил “лаки лузера” и будет играть за место в финале

Французский теннисист Гаэль Монфис будет играть за место в финале на турнире АТР 250 в Окленде



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Гаэль Монфис (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) 6:3, 6:1

Гаэль Монфис затратил на свою победу 77 минут игрового времени. Француз подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку, сделал четыре брейка и не проиграл ни одной своей подачи.

38-летний Монфис 72-й раз в карьере вышел в полуфинал на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 35-й финал. Последний раз на этой стадии француз играл в июне прошлого года (уступил чилийцу Алехандро Табило на траве на Мальорке).

Следующий матч в Окленде Гаэль Монфис сыграет против 133-й ракетки мира “квалифаера” Нишеша Басаваредди из США. Теннисисты играли друг с другом на прошлой неделе в Брисбене и Монфис одержал победу в трех сетах.

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