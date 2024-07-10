Уимблдон. Паолини потратила меньше часа для победы в четвертьфинале против Наварро

Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Эмма Наварро (США, 19) 6:2, 6:1

Итальянская теннисистка одержала первую победу в четырёх встречах с Наварро, и для этого ей понадобилось всего 57 минут. В этом году Паолини проиграла американке на турнирах WTA 1000 в Дохе и Майами.

Отметим, что Жасмин ранее трижды играла в основной сетке Уимблдона и проигрывала в первом круге. Итальянка проведёт второй полуфинал на уровне Grand Slam. В июне ей удалось дойти до финала на Ролан Гаррос.

Паолини стала первой представительницей Италии, которая сыграет в полуфинале Уимблдоне.

В четверг Жасмин Паолини встретится с Донной Векич, против которой играла три раза и одержала две победы. Все предыдущие матчи между теннисистками проходили на хардовых турнирах.

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