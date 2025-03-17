Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе американец Шакур Стивенсон критически обратился к украинцу Василию Ломаченко – обладателю титула IBF в этом же дивизионе.

«Да, я думаю, что Ломаченко легенда, но он боится драться со мной, вы сами все ведете. У тебя есть пояс, ты не планируешь когда-нибудь еще драться? Что ты вообще делаешь? Выбрось пояс. Иди на пенсию, у тебя была отличная карьера. Пришло время это сделать», – сказал Шакур.

Ранее украинский боксер Сергей Богачук высказался о неоднозначной позиции Василия Ломаченко относительно войны в Украине.

sport.ua