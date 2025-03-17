Ваулз: Карлос Сайнс был ещё одним нашим стратегом

Джеймс Ваулз отличается весьма искренним характером: когда дела команды шли неважно, как, например, в конце прошлого сезона, он не скрывал, что расстроен, но если уж есть чему радоваться, то руководитель Williams Racing радуется по-настоящему искренне.

Вчера в Мельбурне Алекс Элбон финишировал пятым, заработав сразу 10 очков – можно напомнить, что по итогам всего прошлого сезона на его счету было 12 очков. А вот Карлосу Сайнсу откровенно не повезло, гонка для него завершилась, по сути, даже не начавшись.

Комментируя вчерашние события, Ваулз не скупился на похвалы в адрес Алекса, но нашёл правильные слова и для испанского гонщика.

Джеймс Ваулз: «Я просто на седьмом небе и рад как за всю нашу команду, так и за Алекса! Он великолепно провёл гонку и действительно заслужил этот результат. Все сработали отлично – механики на пит-стопах, стратеги, инженеры – но и Карлос тоже помогал нам принимать решения.

Расскажу об этом поподробнее: он был ещё одним нашим стратегом, ведь во время гонки он находился рядом со мной на пит-уолл, видел картину на экране метеорадара, и его советы были крайне важными.

Он очень точно определил момент, когда надо было переходить со сликов на промежуточную резину. В общем, Карлос помогал нам принимать агрессивные решения при выборе тактики, благодаря чему мы могли подниматься на более высокие позиции.

Для самого Карлоса день сложился очень трудно, учитывая, в каких условиях гонщики работали на трассе. Нам ещё предстоит более детально всё проанализировать, но он всего лишь включил более высокую передачу в сложный момент на очень скользкой трассе. Похоже, из-за этого двигатель выдал чуть более высокий крутящий момент, чем мы ожидали. Вероятно, влияние этого скачка мощности только усилилось из-за того, что на том участке трассы на асфальт нанесено немало белых линий.

В общем, всё дело в нюансах, и команде предстоит отдельно поработать, чтобы вне зависимости от обстоятельств добиться стабильности самых основных параметров, с которыми приходится иметь дело гонщикам.

Но теперь я в предвкушении гонки в Китае и всех остальных этапов сезона. У нас хорошая машина, которая неплохо показала себя в этот уик-энд, и надо обеспечить, чтобы так было и в Шанхае, и на других трассах».

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