Задар. Овчаренко потерпел поражение в финальном раунде отборочного турнира

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко не смог преодолеть квалификацию на “челленджере” в Хорватии



Украинский теннисист Александр Овчаренко (№306 ATP) завершил борьбу в квалификации «челленджера», уступив 20-летнему хорвату Луке Микруту (№391 ATP) со счетом 5:7, 5:7. Поединок длился 1 час 46 минут. В обоих сетах Овчаренко лидировал с брейком, а также не реализовал три сетбола в первой партии и один во второй.

Для Овчаренко это была четвертая попытка преодолеть квалификацию на турнирах серии «челленджер» в этом сезоне. Единственный раз, когда ему это удалось, был в начале года в Оейраше (Португалия).

Несмотря на поражение, Овчаренко еще может получить место в основной сетке как «лаки лузер». Также украинец продолжит выступления в парном разряде – завтра он выйдет на корт в дуэте с Кортни Джон Локом (Зимбабве).



Фото: ФТУ.

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