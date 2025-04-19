Линдблад стал самым юным победителем в истории Ф2

После штрафа, который стюарды выписали Роману Станеку, на поул короткой субботней гонки переместился Ричард Ферсхор, и, конечно, опытный пилот MP Motorsport был полон решимости этим в полной мере воспользоваться.

Разумеется, такой же настрой был у соперников, стартовавших рядом с ним, ведь из первого ряда гонку начинал Габриэле Мини, выступающий за Prema, а на третьей позиции стояла машина Пепе Марти, гонщика Campos, победителя спринта в Бахрейне.

Ферсхор отлично стартовал, сохранив первую позицию, тогда как Марти уже на первых секундах опередил Мини, вышел на второе место и ринулся в погоню за лидером.

Но уже на втором круге на трассе появились жёлтые флаги – это было связано с инцидентом, произошедшим на старте в самом хвосте пелотона, из-за чего разбитая машина Киана Шилдса остановилась в 1-м повороте. Ввели режим виртуального автомобиля безопасности, чтобы маршалы смогли спокойно убрать коричнево-зелёную Dallara команды AIX Racing с трассы.

На 3-м круге дали рестарт, и Арвиду Линдбладу удалось опередить Мини. Итальянец попытался контратаковать, но гонщик молодёжной программы Red Bull позицию не отдал. Кстати, Марти, напарник Линдблада, тоже действовал весьма агрессивно и даже опередил Ферсхора, но лидировал недолго, потому что на следующем круге Ричард вернул себе позицию и почти сразу оторвался от преследователя почти на секунду.

Тем не менее, Марти пока держался в секундном интервале, а это давало ему возможность использовать систему DRS, на скоростной трассе в Джидде работающей весьма эффективно. Ферсхора это не устраивало, он прибавил и к шестому круг довёл преимущество почти до полутора секунд, попутно записав на свой счёт лучший круг этой стадии гонки.

Поскольку он отъезжал от пелотона всё дальше, то его соперникам ничего не оставалось, как только выяснять отношения друг с другом, и Линдблад вскоре обошёл Марти, поднявшись на 2-ю позицию.

Мини атаковал Станека в 1-м повороте, но действовал при этом весьма агрессивно и выдавил того за пределы трассы. Но уже на следующем круге обоих опередил Алекс Данн, гонщик молодёжной программы McLaren. На его счету уже есть одна победа в этом сезоне, и похоже, что он пилотирует всё более уверенно.

Позади была первая половина короткой гонки, и первая пятёрка выглядела так: Ферсхор уверенно лидировал, далее ехали Линдблад, Марти, Данн и Мини. Хотя стюарды обратили внимание на манёвры Габриэле и не исключено, что за свои чересчур жёсткие действия он ещё будет наказан. Впрочем, на 12-м круге Станек его обошёл и отобрал у гонщика Prema 5-ю позицию.

На следующем круге Габриэле попытался контратаковать Станека, но теперь уже Роман проявил неуступчивость, и Мини оказался за пределами трассы в 1-м повороте. Т.е. они теперь вроде как квиты, но ещё вопрос, как на ситуацию посмотрят стюарды.

На 15-м круге Джек Кроуфорд, победитель вчерашней квалификации, обогнал Леонардо Форнароли и поднялся на 7-ю позицию. А далее события развивались так: американский гонщик DAMS на следующем круге решил атаковать ещё и Мини. Тот не уступил, но Джек действовал решительно, попытался опередить гонщика Prema в 1-м повороте, однако между машинами произошёл контакт.

Кроуфорда развернуло, его Dallara остановилась посреди трассы с заглохшим двигателем. Выехал автомобиль безопасности, и несколько гонщиков решили воспользоваться ситуацией и поменять резину, хотя в субботнем спринте это делать не обязательно.

Рестарт дали на 17-м круге, Ферсхор удержал лидерство, гонщики ехавшие сразу за ним тоже сохранили позиции, но Форнароли опередил Мини, а Виктор Мартен, всю гонку державшийся в тени, перешёл к активным действиям и тоже попытался атаковать Габриэле, но тот отбился.

Всего через круг Ричард Ферсхор довёл преимущество до полутора секунд, но тут стало известно, что стюарды его оштрафовали за то, что на рестарте он вытолкнул соперника за пределы трассы. И хотя голландец финишировал первым, к его результаты было добавлено 5 штрафных секунд, поэтому победу присудили Арвиду Линдбладу.

Таким образом 17-летний британец стал самым молодым в истории Формулы 2 победителем гонки! Второе место занял Пепе Марти, его напарник, а на третью ступень подиума поднялся Алекс Данн. Ферсхор из-за штрафа опустился на 4-позицию.

По итогам спринта Лео Форнароли, заработавший сегодня пару очков за 7-е место, уступил лидерство в личном зачёте Алексу Данну, на второе место поднялся Пепе Марти, а Форнароли теперь третий. Но разница между сегодняшним штрафником Ферсхором, занимающим 4-е место, и лидером составляет всего 4 очка, поэтому уже завтра картина может измениться.

Результаты спринта

Пилот Команда Разница 1. А.Линдблад Campos Racing 38:16.059 2. Х.Марти Campos Racing +0.578 3. А.Данн Rodin Motorsport +2.087 4. Р.Ферсхор MP Motorsport +3.492 5. Р.Станек Invicta Racing +3.532 6. Г.Мини Prema +4.254 7. Л.Форнароли Invicta Racing +4.403 8. В.Мартен ART Grand Prix +5.601 9. Л.Браунинг Hitech GP +6.185 10. К.Маини DAMS +6.672 11. О.Гёте MP Motorsport +7.361 12. Д.Дюрксен AIX Racing +7.556 13. С.Монтойя Prema +8.244 14. А.Кордил Rodin Motorsport +9.203 15. Д.Беганович Hitech GP +10.463 16. С.Мегетуниф Trident +11.113 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +12.226 18. Р.Миата ART Grand Prix +13.923 19. М.Эстерсон Trident +15.553 20. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing +26.266 – Д.Кроуфорд DAMS сход – К.Шилдс AIX Racing сход

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