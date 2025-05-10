Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде 1 мая: расписание игрового дня

Четверг, 1 мая 2025 года – десятый игровой день объединенного турнира в Мадриде



Сегодня будут сыграны четвертьфиналы у мужчин, полуфинальные поединки у женщин и четвертьфиналы в мужском парном турнире.

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📍 Stadium Manolo Santana

🕚 Начало в 14:00

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Даниил Медведев (-, 9)

🕔 Не ранее 17:00

Коко Гауфф (США, 4) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

🕔 Не ранее 21:00

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Габриэль Диалло (Канада, LL)

🕔 Не ранее 22:30

Арина Соболенко (-, 1) – Элина Свитолина (Украина, 17)

📍 Stadium Arantxa Sanchez

🕚 Начало в 14:00

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

🕖 Не ранее 16:00

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Якуб Меншик (Чехия, 22)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Арнальди (Италия)

📍 Stadium 3

🕚 Начало в 14:00

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Никола Мектич/Майкл Венус (Хорватия/Новая Зеландия, 6)

Ян Зелиньский/Сандер Жилле (Польша/Бельгия) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)

Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США) – Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина)



btu.org.ua