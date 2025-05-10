Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Мадриде 1 мая: расписание игрового дня

Четверг, 1 мая 2025 года – десятый игровой день объединенного турнира в Мадриде
Сегодня будут сыграны четвертьфиналы у мужчин, полуфинальные поединки у женщин и четвертьфиналы в мужском парном турнире.
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📍 Stadium Manolo Santana
🕚 Начало в 14:00
Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Даниил Медведев (-, 9)
🕔 Не ранее 17:00
Коко Гауфф (США, 4) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
🕔 Не ранее 21:00
Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Габриэль Диалло (Канада, LL)
🕔 Не ранее 22:30
Арина Соболенко (-, 1) – Элина Свитолина (Украина, 17)
📍 Stadium Arantxa Sanchez
🕚 Начало в 14:00
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)
🕖 Не ранее 16:00
Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Якуб Меншик (Чехия, 22)
Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Арнальди (Италия)
📍 Stadium 3
🕚 Начало в 14:00
Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Никола Мектич/Майкл Венус (Хорватия/Новая Зеландия, 6)
Ян Зелиньский/Сандер Жилле (Польша/Бельгия) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)
Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США) – Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина)