“Никогда не спорьте со своей женой”. Свитолина и Монфис попытались вспомнить, кто сделал первый шаг в отношениях

Элина Свитолина и Гаэль Монфис приняли участие в опроснике в рамках турнира в Индиан-Уэллс
Гаэль Монфис: Это непростой вопрос. Думаю, я первый сказал “Я тебя люблю”
Элина Свитолина: *удивленно смеется*
Гаэль Монфис: … Но первый шаг – это немного сложно, если честно…
Элина Свитолина: Что? (смеется)
Гаэль Монфис: … Если речь идёт о первом сообщении, кто его отправил…
Элина Свитолина: Я тебе никаких сообщений не отправляла *удивленно* О чем ты такое говоришь? (смеется)
Гаэль Монфис: Окей…
Элина Свитолина: Это ты написал мне в Нью-Йорке. Написал мне в Пекине. И еще в Париже.
Гаэль Монфис: *задумывается* Но не первое сообщение.
Элина Свитолина: Нет, именно так.
Гаэль Монфис: Не первое сообщение в смысле того, что… *размышляет*
Элина Свитолина: Что происходит? (смеется)
Гаэль Монфис: Во-первых, я никогда не писал тебе в Нью-Йорке…
Элина Свитолина: А фотография?
Гаэль Монфис: Я не писал. Я не писал.
Элина Свитолина: Но 100% это была не я.
Гаэль Монфис: Получается, что это был я. Пусть будет так.
Элина Свитолина: Ого (смеется)
Гаэль Монфис: Так всегда: счастливая жена – счастливая жизнь. Так что, я же говорю, я все беру на себя. И всем ребятам, которые нас смотрят…
Элина Свитолина: (смеется)
Гаэль Монфис: … Никогда не спорьте со своей женой. Есть много других битв, которые вы можете выиграть. Скажите ей, что это я первый сказал “Я люблю тебя”, скажите ей, что это не она писала первой. Сделайте ее счастливой.
Элина Свитолина: Да, выбирайте свои битвы, выбирайте, когда бороться (смеется)
Гаэль Монфис: Это точно (смеется)