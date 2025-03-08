“Никогда не спорьте со своей женой”. Свитолина и Монфис попытались вспомнить, кто сделал первый шаг в отношениях

Элина Свитолина и Гаэль Монфис приняли участие в опроснике в рамках турнира в Индиан-Уэллс



Гаэль Монфис: Это непростой вопрос. Думаю, я первый сказал “Я тебя люблю”

Элина Свитолина: *удивленно смеется*

Гаэль Монфис: … Но первый шаг – это немного сложно, если честно…

Элина Свитолина: Что? (смеется)

Гаэль Монфис: … Если речь идёт о первом сообщении, кто его отправил…

Элина Свитолина: Я тебе никаких сообщений не отправляла *удивленно* О чем ты такое говоришь? (смеется)

Гаэль Монфис: Окей…

Элина Свитолина: Это ты написал мне в Нью-Йорке. Написал мне в Пекине. И еще в Париже.

Гаэль Монфис: *задумывается* Но не первое сообщение.

Элина Свитолина: Нет, именно так.

Гаэль Монфис: Не первое сообщение в смысле того, что… *размышляет*

Элина Свитолина: Что происходит? (смеется)

Гаэль Монфис: Во-первых, я никогда не писал тебе в Нью-Йорке…

Элина Свитолина: А фотография?

Гаэль Монфис: Я не писал. Я не писал.

Элина Свитолина: Но 100% это была не я.

Гаэль Монфис: Получается, что это был я. Пусть будет так.

Элина Свитолина: Ого (смеется)

Гаэль Монфис: Так всегда: счастливая жена – счастливая жизнь. Так что, я же говорю, я все беру на себя. И всем ребятам, которые нас смотрят…

Элина Свитолина: (смеется)

Гаэль Монфис: … Никогда не спорьте со своей женой. Есть много других битв, которые вы можете выиграть. Скажите ей, что это я первый сказал “Я люблю тебя”, скажите ей, что это не она писала первой. Сделайте ее счастливой.

Элина Свитолина: Да, выбирайте свои битвы, выбирайте, когда бороться (смеется)

Гаэль Монфис: Это точно (смеется)



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