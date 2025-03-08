X. Хегай – Гонсалес

В ночь на 9 марта на арене «Thunder Studios» в Лонг-Бич (США) состоится шоу бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV.

Главным событием станет поединок в полулегком весе (до 57,2 кг) – на ринге встретятся украинец Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) и американец Джоэт Гонсалес (26–4, 15 КО).

Во втором по значимости событии сойдутся мексиканец Луис Торрес (20–1, 11 КО) и представитель Ямайки Николас Уолтерс (29–1–1, 22 КО). Бой пройдет в лимите полулегкого веса.

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Трансляция шоу в Калифорнии начнется в 02:00. Хегай и Гонсалес выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа ProBox TV. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Арнольд Хегай – Джоэт Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса в Калифорнии:

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