Боттас: Жаль, что я так рано выбыл из борьбы

После двух заездов воскресной Гонки чемпионов Валттери Боттас выбыл из дальнейшей борьбы, поскольку в обоих случаях проиграл – сначала Курту Бушу, звезде NASCAR, затем Чазу Мостерту, австралийскому гонщику серии Supercars.

«Удовольствие-то я получил, хотя, конечно, жаль, что я выбыл из дальнейшей борьбы на такой ранней стадии Гонки чемпионов, – признал Валттери. – В своём первом заезде я решил на полной скорости прыгнуть с моста, после чего просто не смог затормозить в следующем повороте.

Но у меня были сложности, связанные с тем, что последний раз я пилотировал такие машины в четверг, когда успел проехать только три круга. А сейчас баланс оказался совсем другим, так что, можно сказать, что к концу второго заезда я уже был готов к такому результату. Но как уж вышло, так и вышло.

И всё равно мне понравилось прыгать на такой машине с моста! Хотя понятно, что я совершил слишком уж длинный прыжок. Зато я смогу спокойно позволить себе бокал своего именного шираза Ihana, которое теперь продаётся по всему миру!»

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