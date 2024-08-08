Сало: Audi – единственный разумный вариант для Боттаса

Мика Сало, бывший гонщик Формулы 1, по-прежнему внимательно следит за чемпионатом мира, в том числе и потому, что периодически выполняет роль стюарда FIA, а также сотрудничает в качестве эксперта с телеканалом Viaplay.

В интервью финской газете Iltalehti Сало заявил, что у Валттери Боттаса нет особого выбора, если он намерен остаться в Ф1: «Audi – лучший вариант для Валттери. Он знает эту команду, знает людей, которые в ней работают. Но и команде очень пригодится его опыт. Так что это единственный разумный сценарий».

При этом Мика вспоминает свой собственный опыт, ведь в своё время он и Алан Макниш были первыми гонщиками, выступавшими за заводскую команду Toyota, когда она только пришла в Формулу 1.

«Когда я перешёл в Toyota, там вообще ничего не было. Приходилось непросто, а потом меня уволили после первого же сезона, – рассказал он. – Но надеюсь, что Валттери удастся воспользоваться всеми преимуществами, которые даёт участие в заводском проекте.

На 2025 год остаются вакансии и в других командах, в том числе поговаривают об Alpine, но я не вижу смысле туда переходить. Лучше уж остаться в команде, за которую он выступает сейчас. Мы с ним поговорили в Венгрии, но я не стал задавать ему вопросы на эту тему, поскольку знаю, что он всё равно бы ничего мне не сказал!»

Если карьера Боттаса всё-таки завершится в конце этого года, то закончится и очень продолжительный период, когда в Формуле 1 выступали финские гонщики: он начался ещё в 1989 году, когда в чемпионате дебютировал Джей-Джей Лехто.

Но Мика Сало настроен оптимистично: «Можно предположить, что Валттери подпишет с Audi двухлетний контракт. А после этого к переходу в Формулу 1 будет готов и Туукка Тапонен, и тогда эта череда лет не прервётся».

Тапонену сейчас 17 лет, он входит в число слушателей Гоночной академии Ferrari и в этом году выступает в европейской Формуле Regional, причём вполне успешно. После шести этапов (каждый из которых состоит из двух гонок) он занимает 2-е место в личном зачёте, и на его счету уже четыре победы.

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