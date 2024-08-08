Выхрист не сможет провести свой бой в августе

Виктор Выхрист

Известный украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport ua сообщил, когда проведет очередной поединок на профессиональном ринге:

– Были планы, что очередной бой проведу в августе, но, к сожалению, моему промоутеру так и не удалось найти соперника. Сейчас прилагаются усилия, чтобы я вышел в ринг в конце сентября или в начале октября. Знаю точно, что бой состоится в одной из европейских стран.

Добавим, что всего на профи-ринге Выхрист провел 13 поединков в которых одержал 12 побед. Последний раз он выходил в ринг 25 февраля 2024 года, когда одержал верх над аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой.

Ранее стала известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ-24. Он получит два крупных чека.

sport.ua