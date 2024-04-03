Бывший чемпион мира назвал «кротов» в лагере Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12-2, 29 KO) рассказал, что у него не было секретного источника, который бы передавал ему информацию о тренировочном лагере чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Отметим, что в начале этого года Нельсон вызвал большой шум, когда заявил, что слышал, будто Цыганский король плохо готовится к поединку с Александром Усиком. После этого поединок Фьюри – Усик был отложен из-за рассечения британца в спарринге, что породило теории заговора.

Теперь Нельсон заявил, что «кротами», от которых он получил информацию о лагере Фьюри, были отец Тайсона Джон Фьюри и брат Шейн Фьюри, которые публично давали интервью, выражая свою обеспокоенность некоторыми факторами в организации боя.

«Хотите знать, кто крот? Его отец и его брат – они и есть кроты. Я не сказал ничего такого, чего бы не сказал его брат. Может быть, я немного приправил это, но я говорю о том, что все записано – его отец говорил, что лагерь такой-то, такой-то и такой-то. А его брат говорит, что там слишком много любителей перехваливать Тайсона. Тайсон не идиот, но Тайсон – голова змеи, поэтому все они должны вести себя разумно, потому что хотят остаться на зарплате. Поэтому они будут говорить ему то, что, по их мнению, он хочет услышать, чтобы задобрить его. Его брат и отец – они его [настоящие] люди, и им не нравятся эти люди, которые находятся рядом, они недовольны. Но те люди, которые находятся рядом, думают: «Мне хорошо платят, поэтому я буду говорить вам то, что вы хотите». Те люди вокруг него говорят: «Джонни Нельсон то, Джонни Нельсон это». Я не испытываю неприязни к Тайсону Фьюри, потому что считаю его лучшим тяжеловесом в мире. Но тебе присели на ухо люди, которые болтают глупости только потому, что это соответствует их планам. Слушай своего отца, слушай своего брата – это они говорят правду, это они кроты», – сказал Нельсон.

sport.ua