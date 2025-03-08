Вратарь сборной Англии рассказал о впечатлениях от нового тренера.

Джордан Пикфорд рассказал, что Томас Тухель пишет, когда приходит на матчи и желает удачи. Также вратарь сказал о менталитете немецкого специалиста.

"Я знаю, что он был на нескольких матчах. Он напишет вам, если придёт на игру, чтобы пожелать удачи. В конце января я общался с ним по FaceTime после того, как он начал руководить на постоянной основе. Он кажется отличным парнем, и Харри Кейн очень хорошо о нём отзывается. Он победитель, и, надеюсь, мы сможем двигаться вперёд", – заявил вратарь.

Также Пикфорд отметил тренера вратарей Энрике Иларио.

"Я разговаривал с Иларио, тренером вратарей. Он приехал посмотреть тренировку. Он разговаривает со мной каждую неделю. Он поддерживает связь, Это перемена. Перемены происходят постоянно. Нужно принять вызов и подготовиться к чемпионату мира", – сказал Пикфорд.

Напомним, сборная Англии проведёт первый матч к отбору к Чемпионату Мира 2026 против сборной Албании 21 марта.

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