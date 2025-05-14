FIA снизит штрафы гонщикам за ненормативную лексику

Перед началом сезона 2025 года в Спортивный кодекс FIA были внесены изменения и введены новые значительные штрафы для гонщиков, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта за использование ненормативной лексики.

Эти нововведения вызвали настолько негативную реакцию в гоночном мире, что в конце апреля президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил о планах пересмотреть новые пункты о штрафах. Сегодня в FIA выпустили заявление, в котором говорится о внесении изменений в «Приложение B» Международного спортивного кодекса и снижении штрафов.

«Пересмотр «Приложения B» Международного спортивного кодекса был проведён в сотрудничестве между президентом гоночного комитета FIA Ронана Моргана и стюардами Формулы 1, представленными Гарри Конелли, – говорится в заявлении FIA. – Также были изучены предложения от клубов, входящих в FIA, и представителей семи чемпионатов мира, проходящих под эгидой FIA.

Главные изменения в «Приложении B» следующие:

Базовый максимальный штраф снижен с 10 000 до 5 000 евро. Это снижение на 50%. Однако для чемпионатов мира, в которых были задействованы множители, снижение окажется ещё более значительным;

У стюардов будет возможность полностью отменить штраф за определенные типы нарушений при условии, что это первое нарушение со стороны гонщика или команды;

После того, как изменения будут одобрены Всемирным советом посредством электронного голосования, пересмотренное «Приложение B» позволит стюардам различать «контролируемые» и «неконтролируемые» условия, разграничивая язык, используемый в этих условиях.

«Контролируемые» условия включают такие ситуации, как пресс-конференции, в то время как «неконтролируемые» условия относятся к спонтанным комментариям гонщиков или команд на трассе или во время раллийного этапа;

По-прежнему будут учитываться смягчающие обстоятельства. Кроме того, стюарды получат дополнительные рекомендации для поощрения последовательности и справедливости для всех сторон при применении «Приложения B»;

Злоупотребления должностными лицами теперь будут приводить к спортивным штрафам, а не финансовым, что приведёт автоспорт в соответствие с другими крупными мировыми спортивными соревнованиями;

Расовые и дискриминационные комментарии будут по-прежнему жёстко пресекаться;

Стюарды сохранят определяющее право решать, какое наказание налагать в случае нарушения Международного спортивного кодекса».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: ««Как бывший раллийный гонщик, я не понаслышке знаю о спектре эмоций, с которыми сталкиваются во время соревнований. Я провел обширный и совместный пересмотр правил с участием представителей всех семи чемпионатов мира FIA, клубов-членов FIA и других организаций из мира автоспорта.

Улучшения, о которых FIA объявила сегодня в «Приложении B», позволят нам продолжать продвигать лучшее из спортивного мастерства в автоспорте, а также предоставят стюардам эффективные руководящие принципы для действий против лиц, которые могут нанести вред спорту.

FIA всегда будет стремиться сделать автоспорт доступным для всей нашей спортивной семьи».

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