Рим. Алькарас в двух сетах победил Дрэйпера на пути в полуфинал и снова станет второй ракеткой мира

Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинальном поединке на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 6:4, 6:4

Алькарас взял реванш у Дрэйпера за поражение в полуфинале “Мастерса” в Индиан-Уэллс и увеличил свое преимущество в этом противостоянии – 4:2 (это был их первый очный поединок на грунте).

В сегодняшнем матче, который продолжался чуть более 1,5 часов, испанец проиграл два гейма на своей подаче и сделал четыре брейка в ответ.

Карлос Алькарас впервые вышел в полуфинал в Риме, достигнув 11-й раз этой стадии на соревнованиях АТР 1000. Испанский теннисист обошел Янника Синнера и стал лидером среди игроков, рожденных в 2000-х, по количеству полуфиналов на “Мастерсах”. Также, благодаря этой победе, Карлос вернется на второе место в рейтинге АТР и получит второй номер посева на Ролан Гаррос, где будет защищать титул.

За место в финале Алькарас сыграет против победителя матча между итальянцем Лоренцо Музетти и действующим чемпионом соревнований Александром Зверевым из Германии.

Отметим, что сегодня, в нашем новом Telegram канале BTU Predict мы спрогнозировали победу Карлоса Алькараса в двух сетах.

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