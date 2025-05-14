Форвард сборной Украины: «Переход в европейский клуб? Пока тишина»

ФХУ. Виктор Захаров

Форвард сборной Украины по хоккею Виктор Захаров на чемпионате мира в Дивизионе 1A стал лучшим забивалой, оформив шесть шайб за пять матчей.

Игрок Сокола не исключает, что это поможет перейти в сильный чемпионат, но пока предложений нет.

«Получу предложение из Европы? Может, такая мысль и проскакивала, но пока тишина. Я не знаю, как это будет. Может, напишут, предложат что-нибудь, а может, и нет».

«Ведь все равно все смотрят на паспорт, на год рождения. Хотя я не считаю, что я старый», – сказал Захаров.

31-летний игрок выступал за Донбасс и Сокол, а также имеет опыт игры в Казахстане.

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sport.ua